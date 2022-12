Même imparfait, un témoignage de terrain vaut mieux que le silence ou la propagande

Si « Le Soir » a décidé de publier le témoignage de Marc Hoogsteyns, c’est parce que ce vétéran de la région des Grands Lacs connaît parfaitement le terrain, mais surtout parce qu’à l’heure actuelle, il est le seul journaliste à avoir réussi à se rendre sur place, au départ du Rwanda où il réside et travaille et via le poste de Bunagana, sur la frontière ougandaise. Son séjour en zone rebelle est évidemment illégal au vu de la loi congolaise, mais ce n’est pas la première fois que des journalistes prennent le risque d’être critiqués depuis la capitale par les autorités légitimes, se rendent sur le terrain et témoignent ensuite de ce qu’ils y ont vu, ou de ce qu’on leur a laissé voir. Jusqu’à présent, qu’il s’agisse des journalistes d’agence (dont AP) ou de la presse écrite, nul représentant de la presse n’a encore pu se rendre à Kishishe, Rutshuru ou Tongo, zones occupées par les rebelles.