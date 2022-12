Procès des attentats de Bruxelles: plusieurs accusés ne répondront aux questions qu’une fois le jugement en référé rendu

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles a tenté, lundi, de prendre la température du côté des accusés, au procès des attentats du 22 mars 2016, pour savoir s’ils ont l’intention ou non de répondre aux questions lors de leur interrogatoire. Celui-ci doit débuter mercredi. Les conseils de Mohamed Abrini et d’Ali El Haddad Asufi ont d’ores et déjà déclaré que leurs clients ne répondront pas aux questions tant que le juge des référés n’aura pas rendu sa décision au sujet de leurs conditions de transfert.

« Monsieur Abrini ne répondra pas tant que la question des transferts ne sera pas réglée. Je rappelle qu’au procès des attentats à Paris, il a répondu. Ça toujours été sa volonté », a notamment dit Me Laura Pinilla, avocate de l’accusé Mohamed Abrini.

« Nous attendons la position d’un magistrat sur la question des transferts », a renchéri Me Jonathan De Taye, conseil d’Ali El Haddad Asufi. « Mais sa volonté est de parler. »

Par contre, le conseil de Bilal El Makhoukhi, Me Virginie Taelman, et celui d’Hervé Bayingana Muhirwa, Me Vincent Lurquin, ont affirmé que ceux-ci sont prêts à répondre aux questions qui leur seront posées par la présidente et les parties, dès mercredi.