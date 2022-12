L’alchimie de Reverso

Outnote/Outhere

Reverso, c’est un trio totalement original : le piano de Frank Woeste, l’Allemand qui vit à Paris et le pianiste attitré d’Ibrahim Maalouf, le trombone de l’Américain Ryan Keberle et le violoncelle du Français Vincent Courtois. Etrange instrumentation, non ? Le trio a été créé pour explorer les influences croisées du jazz et de l’impressionnisme. Keberle a beaucoup étudié Gabriel Fauré. Woeste et Courtois ont été formés avec la musique de Fauré. Tous trois s’en sont inspirés pour leurs compositions. Mais c’est une inspiration, pas un copier-coller. Et c’est du jazz, suffit d’écouter le rythme à 7/8 des Cascades de Woeste ou les impros du Lointain de Keberle. Les douze pistes sont autant de découvertes passionnantes qui montrent l’Harmonic Alchemy (c’est le titre de l’album) de ce superbe trio.