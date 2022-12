Une voix, une guitare, c’est «Home»

Greenleaf Music

La chanteuse, c’est Son Yi Jeon, née en Corée mais basée en Suisse. Le guitariste, c’est Vinicius Gomes, né au Brésil et basé à New York. Six morceaux composés par l’un ou l’autre, plus le Prism de Keith Jarrett, le Timeless Place de Jimmy Rowles et deux reprises latinos. Son Yi chante sans paroles, sauf sur le Rowles et sur son propre Expecting Spring, en coréen. Ce qui interpelle immédiatement dans cette musique, c’est la complicité intime de ces deux artistes, pourtant issus de deux mondes, géographiques et musicaux, bien différents. Ce qui montre la force, comme ils le disent sur la pochette, de la rencontre quand on s’intéresse à l’autre. Un bel album, à écouter précieusement.