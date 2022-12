Avram Fefer nous fait «Juba Lee»

Clean Feed

Juba Lee, c’est le titre du dernier album de l’Avram Fefer Quartet, c’est aussi le titre d’une de ses neuf pistes, c’est encore le titre d’un album de 1966 du sax américain Marion Brown. Cela n’a rien à voir, toute la musique de cet album est d’Avram Fefer, mais ça signifie quand même qu’elle a des références. A Marion Brown, mais aussi au pianiste sud-africain Abdullah Ibrahim (Mr. Ibrahim) et à Greg Tate, écrivain et musicien américain (Sweet Fifteen, for G. T.). Et, en filigrane, à Ornette Coleman, dont le jazz imprègne des morceaux comme Gemini Time. Et au blues, bien sûr, avec Say you’re sorry. Avram Fefer joue depuis longtemps en trio avec le contrebassiste Eric Revis et le batteur Chad Taylor, qui forment une base rythmique extraordinaire, qui groove à merveille. C’est le deuxième album qu’il enregistre en quartet avec le guitariste inclassable Marc Ribot, qui apporte à la fois la tradition du folklore, des racines et de l’avant-garde. Sur le merveilleux tapis tissé par Revis et Taylor, Fefer et Ribot nous régalent : c’est musclé, ça décoiffe, ça nettoie le cerveau. C’est jubilatoire, si on peut le jeu de mot (uniquement en français) sur le titre du disque. Et ça rend mélancolique aussi, avec cet hommage à Tate, joué à deux, Fefer à la clarinette basse et Ribot à la guitare acoustique.