La claque de McCormack

Ubuntu Music

Après un Graviton plutôt basé sur le groove et le prog-jazz, le pianiste britannique Andrew McCormack revient à la formule du trio, celle avec laquelle il a commencé sa carrière, avec le bassiste Joe Downard et le batteur Rod Young. Mais il n’a pas quitté pour autant ni les rives du groove ni celle du jazz d’aujourd’hui. Si, dans ce , ses compositions sont ancrées dans le bop, elles claquent comme les drapeaux de Buren sur la place de la Justice à Bruxelles. Brooklyn Memoir, Second Circle, Work sont des morceaux puissants, enlevés, jubilatoires. Fragile, Better to have loved, le Confirmation de Charlie Parker sont des pistes plus intimistes. A part ce dernier, McCormack a tout composé, chez lui, pendant la pandémie. « Certains titres font référence à des événements de ces dernières années », dit le pianiste. « Prayer for Atonement a été écrit en réponse à la mort de George Floyd et au chaos qui a suivi. Fake News est le fléau de notre temps. Mais il y a de l’espoir malgré tout, avec Cherry Blossom, que j’ai écrit quand l’horizon se dégageait. »