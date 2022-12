Un match amical de gala pour le Standard: les Rouches vont affronter la Juventus

Entre le dernier match de championnat en 2022 à La Gantoise ce vendredi et celui de reprise en 2023 le 6 janvier prochain contre Saint-Trond, le Standard n’observera pas une nouvelle mini-pause. Le club liégeois n’a pas encore officialisé l’information mais il est déjà annoncé dans les programmes des retransmissions live de Sky Italia : le 30 décembre prochain, les Rouches effectueront le déplacement au centre d’entraînement de la Juventus Turin pour y affronter les troupes de Massimiliano Allegri, qui reprendra la Serie A le 4 Janvier 2023 contre la Cremonese. Une dizaine de jours à peine après la finale du Mondial, les Liégeois ne devraient pas croiser la route des Argentins Leandro Paredes et Angel Di Maria et du Français Adrien Rabiot. Cependant, l’effectif turinois devrait être plus proche de sa configuration habituelle qu’à Arsenal où le jeune Bruxellois Joseph Nonge Boende a fait ses débuts.

Un amical face aux Bianconeri est loin d’être une première. Quand Lucien D’Onofrio était le patron sportif du club liégeois, les liens entre Liège et Turin étaient fréquents. Outre des prêts le temps d’un match amical (Dante, De Camarago, Tchite, Garbini et Areias), le Standard a aussi pêché dans les rangs turinois quelques joueurs (Carini, Kovalenko, Onwuachi). Le club liégeois a aussi joué dans cette période-là deux parties amicales : le 23 juillet 2005 à Genève face à la grande équipe drivée par Fabio Capello et le 24 mars 2007 à Sclessin alors que la Juve se battait pour remonter en Serie A avec Didier Deschamps à sa tête.