Paul Lewis, un beau disciple de l’illustre Brendel

harmonia mundi

C’est à Flagey que Paul Lewis a enregistré cette suite de son parcours schubertien, un voyage naturel pour ce beau disciple de l’illustre Brendel. Avec ce mélange de logique formelle très classique et d’emportements soudains, entre des moments de tendresse et des instants d’introspection, un homme parle par-delà le compositeur qui creuse la forme. Il est à la fois naïf, amoureux ou tendu mais toujours éloquent dans la simplicité chantante et dansante que lui offre Lewis au travers des sonates médianes D 537, 568 et 664.