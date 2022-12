Coupe du monde: Lionel Messi bat le record de la publication Instagram la plus likée de l’histoire pour un sportif

Lionel Messi a soulevé dimanche le seul trophée majeur qui manquait à son palmarès : la Coupe du monde. C’est au bout de sa 5e participation à un Mondial que l’Argentin est enfin parvenu à réaliser son rêve. Et forcément, il a partagé son bonheur sur les réseaux sociaux.

« J’en ai rêvé tellement de fois, je le voulais tellement que je n’arrive toujours pas à y croire… », écrit Messi sur Instagram. « Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous avons montré une fois de plus que les Argentins, lorsqu’ils se battent ensemble et sont unis, sont capables de réaliser ce qu’ils veulent. Le mérite revient à ce groupe, qui est au-dessus des individualités, c’est la force de tous ceux qui se battent pour le même rêve qui était aussi le rêve de tous les Argentins… Nous l’avons fait !!! »