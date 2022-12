Des bonbons retirés de la vente pour présence d’additifs pouvant causer des étouffements

L’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a procédé à un retrait de produit ce lundi 19 décembre. Il s’agit de bonbons gélifiés des marques Jelly Straws et Speshow.

La raison ? Selon l’AFSCA : la « présence des additifs non autorisés E407 et E410 dans les bonbons ». L’agence précise que si « la présence de ces additifs ne représente pas un danger pour la santé », elle peut « présenter un risque lorsqu’ils sont présents dans des denrées alimentaires de type “gelée”, car ils rendent les produits plus solides, ce qui peut provoquer des étouffements, essentiellement chez les enfants qui y sont moins attentifs ».

Toutes les dates de péremption et lots sont concernés.