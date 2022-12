Pays-Bas: le gouvernement présente des excuses pour le passé esclavagiste du pays

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a présenté lundi, au nom du gouvernement, ses excuses pour le passé esclavagiste des Pays-Bas.

« Pendant des siècles, l’État néerlandais et ses représentants ont permis, encouragé, maintenu et profité de l’esclavage. Pendant des siècles, des gens ont été traités en marchandises, exploités et maltraités au nom de l’État néerlandais », a déclaré M. Rutte dans une allocution aux Archives nationales, à La Haye. « Pour cela, au nom du gouvernement néerlandais, je présente mes excuses ».

« Il est vrai que personne vivant aujourd’hui n’est responsable de l’esclavage à titre personnel, mais il est tout aussi vrai que l’État néerlandais, dans toutes ses manifestations historiques, porte la responsabilité des grandes souffrances que les personnes réduites à l’esclavage et leurs descendants ont subies », a ajouté le chef du gouvernement.