Les semi-conducteurs, le «bouclier de silicium» qui protège Taïwan

A une demi-heure de TGV de la capitale Taipei, Hsinchu (450.000 habitants) n’est pas réputée la ville la plus palpitante de Taïwan, mais on s’y sent quand même un peu au centre du monde : c’est le long des rues plantées d’arbres de son parc scientifique, où l’on ne croise aucun piéton, qu’est fabriquée une grande partie des puces électroniques qui font fonctionner nos téléphones, nos ordinateurs ou encore nos voitures.

Directement inspiré de la Silicon Valley californienne, ce parc qui regorge de compagnies aux noms en « -tek » a ouvert en 1980, comme la toute première compagnie taïwanaise de circuits intégrés, UMC. Cette dernière est un rejeton de l’Institut de recherche en technologie industrielle (Itri), fondé à coups de fonds publics sept ans plus tôt. En plein choc pétrolier, le gouvernement s’était alors mis en tête de restructurer de fond en comble l’économie de cette île un peu plus grande que la Belgique, jusqu’alors fortement dépendante de l’agriculture et du textile.