Guerre en Ukraine: l’Autriche démasque un espion russe présumé

L’homme aurait suivi une formation militaire spécifique en Russie, et serait en contact avec des diplomates et services de renseignement de différents pays. D’origine russe, il est soupçonné d’avoir été rappelé à Moscou peu avant l’invasion de l’Ukraine pour évaluer les potentielles réactions étrangères à cette initiative.

Il a notamment atterri dans le viseur des agents de renseignement pour ses nombreux voyages, 65 au total entre 2018 et 2022, vers la Russie, la Biélorussie, la Turquie et la Géorgie, entre autres, alors qu’il n’avait que peu de revenus connus. Il avait parallèlement acquis des propriétés à Vienne, en Russie et en Grèce. On a découvert chez lui un détecteur de signal de micros espions et caméras.