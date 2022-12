Procès des attentats de Bruxelles: en attendant la décision sur les fouilles à nu, certains accusés bouderont le box L’action en référé contre l’Etat belge, intentée par six accusés détenus, sera plaidée vendredi. Une procédure qui ne devrait pas empêcher d’entamer les interrogatoires ce mercredi. Mais sans doute sans certains accusés.

La date de vendredi a été choisie à dessein: c’est le jour de la semaine où le procès s’interrompt. - Belga.

Journaliste au service Société Par Louis Colart Publié le 19/12/2022 à 16:29 Temps de lecture: 3 min

Les avocats de six des sept accusés détenus (Osama Krayem excepté) pour le procès des attentats de Bruxelles ont assigné le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne en référé. Objet : dénoncer les conditions de transfert de leurs clients entre la prison de Haren et le palais Justitia, pour obtenir des assouplissements. Fouille à nu avec génuflexion, vue occultée et casque avec musique métal dans les oreilles… autant de méthodes jugées « inhumaines ou dégradantes » par la défense. Cette action en référé sera débattue vendredi, au Justitia, où se déroule habituellement le procès d’assises. La date de vendredi a été choisie à dessein : c’est le jour de la semaine où le procès s’interrompt. Histoire que celui-ci puisse, malgré cette procédure au civil, avancer bon gré mal gré.

La présidente de la cour d'assises de Bruxelles a tout de même tenté, lundi midi, de prendre la température du côté des accusés. Il faut dire que l'interrogatoire de ceux-ci est censé commencer mercredi. Premier temps fort de ces assises. L'action en référé étant pendante, ont-ils un problème à répondre aux questions ? La réponse n'est pas univoque. Les conseils de Mohamed Abrini et d'Ali El Haddad Asufi ont fait savoir que leurs clients ne répondront pas aux questions avant de régler le dossier des transferts. « Monsieur Abrini ne répondra pas tant que la question des transferts ne sera pas réglée. Je rappelle qu'au procès des attentats à Paris, il a répondu. Ça a toujours été sa volonté », a déclaré Me Laura Pinilla, avocate de « l'homme au chapeau ». « Il ne peut cautionner que ses droits élémentaires soient bafoués par sa présence au procès. » Même son de cloche des conseils d'Ali El Haddad Asufi. Joignant le geste à la parole, Abrini, Krayem et El Haddad Asufi ont quitté le box en début de matinée. Sofien Ayari est resté. L'attitude de Salah Abdeslam cette semaine est plus mystérieuse, l'homme condamné à la perpétuité incompressible à Paris étant absent pour maladie. « Victimisation » Des déclarations qui ont provoqué l'agacement des parties civiles. L'avocat Guillaume Lys (V-Europe) : « Ce n'est pas le premier procès de terrorisme avec ces conditions de transfert. » Il a souhaité que la présidente « prenne acte et poursuive les débats ». Maryse Allié (Life4Brussels), dénonce une forme de « victimisation » de la part des accusés.