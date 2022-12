L’Union jouera son 8e de finale d’Europa League au Lotto Park d’Anderlecht

C’est ce que le club saint-gillois a annoncé ce lundi. « Nous sommes très reconnaissants envers OHL et la ville de Louvain pour les quatre derniers matches européens à Den Dreef. Mais pour notre club et surtout pour nos supporters, il est important de jouer plus près de chez nous, dans notre ville. Cela facilite également l’organisation », explique Philippe Bormans, le CEO de l’USG. « L’intention est également de n’utiliser que les sièges et donc de ne pas utiliser les zones debout derrière les buts », a encore précisé le matricule 10.

Le 16 mars prochain, l’Union jouera la rencontre retour des 8es de finale « à domicile », une semaine après s’être déplacée chez son adversaire dont l’identité n’est, pour l’heure, pas encore connue. Le tirage au sort ayant lieu le 24 février.