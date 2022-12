Musées des Beaux-Arts: le «service au public» sous enquête psychosociale

Comme annoncé ce vendredi par le cabinet du secrétaire d’Etat Thomas Dermine (PS) et par la direction des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB), le mal-être d’une partie des travailleurs exprimé par courriers auprès de la tutelle (Le Soir de samedi) s’est invité ce lundi matin lors d’un comité de concertation de base (l’enceinte de concertation sociale des services publics où se retrouvent direction et syndicats).

L’ordre du jour, adapté aux circonstances, a vu syndicats et direction s’accorder pour demander à Empreva (le service de prévention et de protection au travail de l’administration publique fédérale) une analyse psychosociale dans l’une des directions opérationnelles des MRBAB : le service au public. L’enquête débutera en janvier et doit livrer ses résultats pour juin.