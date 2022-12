Micah Thomas, Mahbouli...: les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Micah Thomas, Piano solo ****

Rien que des standards, de Jerome Kern, Charlie Parker, Thelonious Monk, Sam Rivers, Duke Ellington, George Gershwin, etc. C’est à la fois d’une grande ferveur à l’égard des aînés qui les ont écrits mais en même temps d’une fraîcheur inouïe, tant Micah Thomas renouvelle avec joie ces magnifiques musiques.

Haythem Mahbouli, Last Man On Earth ****

Après une carrière dans le milieu du rock et de la composition pour jeux vidéo, Haythem Mahbouli a publié en 2019 un premier album, Catching Moments in Time, dans la veine d’un Max Richter ou d’un Arvo Pärt. On retrouve ces mêmes paysages sonores aux longues plages planantes sur son deuxième opus.