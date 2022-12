L’inflation pose (aussi) un problème à la BNB

La hausse des prix est partout, dans l’énergie, l’alimentation et puis enfin les salaires. De quoi s’interroger sur la formation d’une « spirale inflationniste » que la Banque nationale de Belgique (BNB) n’écarte plus complètement désormais.

Il n’est pas rare que la BNB (Banque nationale de Belgique) se montre prudente dans l’exercice des prévisions économiques et c’est bien normal, en particulier quand de réelles incertitudes se profilent à l’horizon, comme celles relatives à l’évolution du prix de l’énergie par exemple. C’est en revanche exceptionnel que cet organisme interroge la pertinence des modèles qu’il emploie pour se livrer à pareil exercice…

C’est pourtant le cas cette fois-ci, alors que la BNB, comme la BCE notamment, est forcée de constater que ses premières anticipations en matière d’inflation étaient un peu trop optimistes. Entendez par là que la hausse des prix s’est installée de manière plus forte et plus durable que ce qui avait pu être espéré au départ.