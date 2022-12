«Le monde du foot a montré son manque d’engagement»: quels enseignements faut-il tirer après la Coupe du monde?

Ce Mondial restera dans les mémoires comme le plus décrié de l’histoire. Les critiques internationales ayant plu de toutes parts avant et pendant la compétition, ayant trait notamment – et surtout- au non-respect des droits des travailleurs migrants, des minorités sexuelles ou encore des femmes au Qatar. Pour dénoncer cet état de fait, des gestes forts ont été posés. On retiendra notamment celui des joueurs allemands qui se sont couvert la bouche avant leur première rencontre de groupe face au Japon. Ou encore celui de la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, qui portait le brassard « One Love » dans les tribunes lors du match Belgique-Canada.

Mais ces gestes symboliques, boycotts diplomatiques (et également de la part d’une certaine frange du public) ou autres polémiques auront-ils, au final, eu un quelconque impact sur le Qatar, voire sur la FIFA ? Pour Jean-Michel De Waele, professeur en science politique à l’Université libre de Bruxelles, il y a de quoi en douter.