Pourquoi l’Europe a tant tardé avant d’intervenir sur les prix du gaz

Moi, je crois au libre marché mais quand le marché est devenu hystérique et complètement irrationnel, il faut intervenir. Comme on le fait sur les marchés financiers : on suspend les cours. L’idée est de définir un “cap” européen pour le marché du gaz : si les prix dépassent le plafond qu’on s’est fixé, les transactions n’ont pas lieu, elles ne comptent pas. » Ce message, de facture fort peu libérale, est signé Alexander De Croo, le 10 mars, dans ces colonnes. Au même moment, à Berlin, l’inquiétude grandit : les molécules russes représentent plus de la moitié des importations allemandes de gaz… Deux capitales, deux ambiances.