Amendes: le montant maximum des sanctions administratives communales va augmenter

Les amendes visant les récidivistes seront plus élevées.

L’amende maximale en cas de sanction administrative communale sera bientôt portée de 350 à 500 euros pour les contrevenants récidivistes. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en approuvant l’avant-projet d’adaptation de la loi sur les Sanctions administratives communales (SAC), a annoncé lundi la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).

L’avant-projet de loi sera prochainement soumis aux différents organes consultatifs, avant d’entamer son parcours légistique au Parlement. Selon la ministre, la modernisation de la procédure permettra aux pouvoirs locaux d’imposer plus efficacement des sanctions SAC, une manière de soutenir les pouvoirs locaux dans leur lutte contre les nuisances, afin d’améliorer la convivialité, la propreté et l’attrait des villes et des communes.