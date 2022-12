Trophées: le joueur le plus titré de tous les temps

Roi du monde, Lionel Messi a désormais tout gagné… ou presque. Hormis la… Coupe de France, à laquelle il a participé une fois, avec une défaite pour sa seule apparition, la saison dernière, le génie argentin a mis la main sur toutes les compétitions auxquelles il a pris part. Liga, Ligue 1, Ligue des champions, Supercoupes d’Espagne et d’Europe avec le Barça (surtout) et le Paris Saint-Germain (un peu) ; Coupe du monde, Copa America ou Jeux olympiques avec l’Argentine : il a soulevé, depuis le début de sa carrière, il y a près de vingt ans, treize trophées différents. Ce n’est pas un record, des globe-trotters comme Zlatan Ibrahimovic, Dani Alves ou Cristiano Ronaldo ayant connu plus de clubs, de compétitions et, donc, de trophées aux formes différentes.