La SNCB exclut la cigarette des gares

Dès le premier jour de 2023, donc, l’ensemble du domaine ferroviaire devient non-fumeur, y compris pour les vapoteurs. Par l’ensemble du domaine ferroviaire, à défaut d’une réglementation urbanistique et légale précise, il faut donc comprendre également l’entrée des gares et les parkings. Même à découvert. L’interdiction vaut pour les 550 gares et points d’arrêts, même les quais sans autre infrastructure les plus isolés. La crainte de s’y faire réprimander y sera cependant certainement moindre. Pour les fumeurs, la SNCB assure que « des cendriers seront placés en dehors des flux des voyageurs ». Pour les grandes gares du pays, dotées de nombreuses entrées/sorties, ça risque de ne pas toujours être simple.

Les voyageurs globalement favorables

La décision a été prise après une étude montrant que 62 % des voyageurs y étaient favorables. Deux expériences ont aussi été menées récemment à Malines (2021) et Charleroi dans le cadre du projet « Générations sans tabac » (moins la cigarette sera banalisée dans le quotidien des enfants, moins ils trouveront ça normal de fumer). Parallèlement à l’application du règlement, la SNCB lance une grande campagne de sensibilisation et (ce qui manquait le plus) une signalétique claire précisant que tout est espace non-fumeur et des rappels via affiches, annonces sonores et les canaux digitaux. Et, là où ils existaient, les cendriers vont également être retirés.

À lire aussi Gares, tarifs... les objectifs de la SNCB pour 2032

L’opérateur ferroviaire, soutenu par les associations de lutte contre le cancer, souligne les bienfaits de cette décision : la santé des fumeurs, actifs ou passifs, ainsi que la propreté des gares et des voies.