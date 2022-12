Lionel Messi, le plus grand de tous les temps?

Lionel Messi enfin sur le toit du monde. L’Argentin a complété son armoire à trophées et hérite d’une place encore plus confortable à la table des plus grands. À 35 ans, il pourrait même s’offrir le luxe de présider cette assemblée de légendes.

Lionel Messi, une place éternelle au zénith. À 35 ans, il s’est offert ce dimanche la Coupe du monde, le Graal. Une récompense qui vient compléter sa gargantuesque armoire à trophées. Fer de lance de l’Albiceleste, le lutin argentin est accueilli à Buenos Aires comme un héros. Comme un Dieu vivant. Cette fois, il n’a certainement plus à rougir de son funeste aîné Diego Maradona. Dans la grande histoire du football, il s’est fait une place au soleil. Même au-delà. L’interminable débat du plus grand joueur de tous les temps est une nouvelle fois relancé. Mais demeure-t-il encore pertinent, soumis à la moindre discussion ? Pas certain.

« Le meilleur, un millimètre devant les autres »

L’euphorie emportant tout un pays a traversé certaines frontières. Presque toute la planète du football – excepté la France, malheureuse finaliste – se réjouit du couronnement mondial de Léo. Des anciens Diables rouges ayant affronté d’autres légendes du sport-roi sont dorénavant formels : Messi est le plus grand de l’Histoire. « Quand on voit son palmarès, tout le monde l’envie. Sept Ballons d’or, plusieurs Liga, la Copa América et maintenant la Coupe du monde… c’est exceptionnel. Alors, bien sûr, c’est toujours très compliqué de comparer les époques. Chaque génération a son joueur d’exception, comme Pelé, Maradona, Cruyff… Puis il y aura sans doute aussi Mbappé qui va arriver. Mais je devais vraiment choisir le plus grand de tous les temps, je dirais Lionel Messi avec un millimètre devant les autres », explique Alexandre Czerniatynski, ex-attaquant de la sélection belge qui avait croisé la route de « Don Diego » au Mondial 1982.