Coupe du monde: le coût des allers-retours de Macron au Qatar fait polémique

Emmanuel Macron, le président de la France, a effectué deux allers-retours au Qatar pour soutenir les Bleus face au Maroc en demi-finale et à l’Argentine en finale. Ces deux trajets ont coûté environ 501.000 euros au contribuable français, soit l’équivalent de 31 années de smic, a calculé Le Point sur base des coûts par heure de vol fournis par la Cour des comptes et l’Elysée et les données de déplacement de l’A330 et le Falcon 7X, les deux avions présidentiels à avoir fait le voyage.

Le Point a également fait une estimation de l’empreinte carbone de ces vols. Ils représenteraient 480 tonnes d’équivalent CO2, soit 53 années d’empreinte carbone moyenne pour un Français. Alors que la COP 15 sur la protection de la biodiversité s’achève à Montréal, le président français a d’ailleurs été épinglé par une ONG qui l’a appelé à « être à Montréal plutôt qu’au Qatar ».