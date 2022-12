L’exposition Johnny Hallyday à Bruxelles, un parcours où sa musique est reine

Ni historique ni chronologique, l’exposition consacrée à Johnny Hallyday est entièrement centrée sur son parcours d’artiste et ses passions. De quoi ravir les fans, à Bruxelles, durant six mois.

Les fans de Johnny sont dans les starting-blocks depuis des semaines et certains rôdaient déjà ce lundi aux alentours du Palais 2 de Brussels Expo. C’est ici en effet que se tient la grande expo consacrée à leur idole. Voulu et contrôlé du début à la fin par Laeticia Hallyday, ce parcours immersif dans l’univers du chanteur a été mis sur pied par la société Tempora à laquelle on doit, notamment, les expositions sur Andy Warhol, l’Hyperréalisme, Steve McCurry ou, tout récemment, le Petit Prince.