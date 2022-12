Nicolas Raskin sort du silence et s’en prend au Standard: «Ce n’est pas qu’une affaire de salaire!»

Le torchon brûle entre Nicolas Raskin et le Standard de Liège. Après de longs mois de négociations en vue d’une prolongation de son contrat, le médian a été, tout comme Selim Amallah quelques semaines plus tôt, envoyé dans le noyau B du matricule 16. En effet, les deux parties n’ayant pas réussi à trouver un accord pour renouveler le bail du jeune Waremmien, ce dernier a été subitement poussé vers la sortie.

Du côté du club principautaire, on évoque notamment un différend au niveau salarial entre les deux camps. La direction liégeoise affirme avoir fait une proposition financière largement revue à la hausse. Proposition qui n’aurait toutefois pas été à la hauteur des attentes du joueur.

Cependant, comme c’est souvent le cas dans une telle situation, le dernier cité possède une version des faits bien différente. Ce qui a poussé Nicolas Raskin à s’exprimer à travers un communiqué à destination des fans, publié ce lundi sur les réseaux sociaux. « Chers supporters », peut-on lire dans celui-ci. « Mon message impulsif né de la tristesse et de la déception de samedi laisser croire que j’ai décidé d’arrêter mon aventure au Standard. C’est faux. Ce message a été écrit après la décision de la direction -une décision que vous ne connaissiez pas- de me verser dans le noyau B. Mon différend avec la direction actuelle est beaucoup plus compliqué et large qu’un montant salarial. Je dois respecter leur décision, mais déplore qu’on essaie d’en faire une affaire de salaire. Ce n’est pas le cas. Et je l’ai démontré encore cet été, en ne voulant pas quitter le Standard, qui voulait me vendre à un des clubs du top 3 en Belgique. Je suis très triste de la tournure que prend mon aventure avec le club de mon cœur. Sincèrement, Nico. »