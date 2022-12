Face au défi des maladies chroniques, les soins de santé seront davantage intégrés

L’organisation actuelle de la médecine, essentiellement centrée sur la prise en charge d’affections et maladies aiguës, a-t-elle encore du sens ? Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke veut remettre en question ce modèle, persuadé que le vieillissement de la population amène un nombre croissant de maladies chroniques. L’approche classique « ne correspond plus aux soins dont nous avons besoin aujourd’hui », déclare-t-il. « C’est pourquoi, en plus d’investir dans nos soins de santé, nous devons les réformer de manière ciblée et évoluer vers des soins intégrés. »