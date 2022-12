Passé colonial: la Belgique manque un tournant de son histoire

Les clivages idéologiques ont eu raison de la commission parlementaire qui s’est penchée sur le passé colonial de la Belgique. Une commission mise sur pied en juillet 2020, l’irruption du mouvement Black Lives Matter en Belgique ayant accéléré le débat sur la mémoire coloniale et la lutte contre le racisme. La commission parlementaire devait se prononcer ce lundi sur les propositions des recommandations émises, après près de 300 auditions, deux rapports d’experts et une mission en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi.

Elle s’est terminée sur un échec, en l’absence d’accord de la majorité sur la question centrale des excuses, les libéraux et le CD&V ayant quitté la séance, rendant impossible la tenue d’un vote sur le rapport faute de quorum suffisant. Sacré coup de canif à deux ans et demi de travaux colossaux.