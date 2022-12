Passé colonial: en dépit des combats d’arrière garde, la vérité a progressé

Lorsque le « front du refus » libéral, MR et Open VLD, quitta la salle où se tenait la dernière séance de la commission parlementaire consacrée au passé colonial, la première réaction fut évidemment la déception, « tout ça pour ça… ». Deux années de travail, plusieurs visites sur le terrain, des centaines d’auditions, deux rapports d’experts considérés comme un travail magistral, des confrontations d’idées, de principes, voire de souvenirs qui ont largement dépassé le cadre de la Chambre et enflammé maintes réunions de famille. Tout cela pour ne rien conclure, pour éviter à tout prix de s’arracher la bouche en prononçant un mot fétiche, le terme « excuses », qui n’a cependant pas rebuté notre voisin hollandais. La famille libérale peut être fière de son travail de blocage, se persuader qu’elle a gagné du temps, qu’elle sera félicitée en haut lieu et s’imaginer que quelques votes supplémentaires lui seront accordés lors des prochains scrutins.