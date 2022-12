PS: alerte générale après le mauvais feuilleton wallon et l’enquête au Parlement européen

Sur le registre « rien ne va plus, parlons-en », élus fédéraux, régionaux, secrétaires et présidents de fédérations, ministres, porte-parole, cadres, une centaine de responsables socialistes au total, ont pris part lundi matin, entre 10 h 30 et midi, un peu plus, à un bureau spécial de crise convoqué exceptionnellement dans les locaux de la Bibliothèque royale à Bruxelles, l’Albertine, à deux pas du siège du parti, boulevard de l’Empereur : « Il fallait pouvoir mettre tout le monde, et ce n’était pas pour un réveillon ».

