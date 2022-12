Répétition générale avant Anderlecht pour le Sporting de Charleroi de Felice Mazzù ce mardi à Westerlo

Le Sporting de Charleroi va terminer sa « préparation » automnale ce mardi après-midi à Westerlo (14h), à huis clos. Après deux rencontres perdues face à Besiktas (2-1) lors du stage et vendredi dernier dans le froid glacial de Reims (3-0) lors desquelles Felice Mazzù avait fait une revue totale de son effectif, à l’exception des deux jeunes gardiens Chiacig – malade et absent certain ce mardi – et Delavallée et des deux blessés de longue date Van Cleemput et Knezevic, des tendances devraient davantage se dessiner ce mardi. « À Westerlo, on se dirigera petit à petit vers la reprise du championnat. J’espère qu’on pourra tirer des conclusions de ce match de mardi en vue d’Anderlecht », pointait Felice Mazzù avant de quitter Reims, vendredi dernier.