C’est officiel: il n’y aura pas de Giro en 2023 pour Lotto-Dstny

Reléguée au deuxième échelon du cyclisme mondial, l’équipe Lotto-Soudal, qui deviendra Lotto-Dstny à partir de la saison prochaine, ne s’alignera pas au départ du prochain Giro (du 6 au 28 mai). Un choix opéré par les dirigeants de la formation qui, en tant que l’un des deux premiers ProTeams, a reçu une wildcard automatique pour toutes les courses du WorldTour, sans pour autant avoir l’obligation d’y participer. Lotto-Dstny préfère participer à des courses plus petites comme les Quatre Jours de Dunkerque pendant cette période, pour pouvoir y accumuler des points « plus facilement ». De plus, l’équipe ne se considère pas assez mature pour participer à trois grands tours sur la même année.