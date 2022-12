Une nouvelle semaine en enfer a débuté pour Donald Trump

Déjà passablement assommé par le rejet partiel des Républicains et ses déboires judiciaires à New York, l’ex-président américain était le cœur de cible de la dernière audition publique de la commission du 6-Janvier. Après sept mois d’investigations sur les responsabilités supposées dans le putsch manqué en 2021 contre la colline du Capitole, celle-ci a voté sans surprise en faveur d’une inculpation de l’ancien chef de l’Etat : il s’agit plus précisément d’une recommandation – sans aucun poids juridique – de poursuites pénales adressée au ministère de la Justice, qui seul décidera d’une telle issue. Or, le « DoJ » (Department of Justice) dirigé par l’attorney general Merrick Garland mène déjà en parallèle une enquête, sous l’égide du procureur spécial Jack Smith, sur le rôle exact joué par l’ex-président dans la tentative d’inverser les résultats de l’élection présidentielle et l’attaque du 6 janvier 2021.