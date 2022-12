Le grand retour de Charline Van Snick

On ne l’avait plus vue en compétition depuis sa défaite lors des repêchages aux JO de Tokyo, il y a 17 mois (!), où elle avait quitté le tapis sur une chaise roulante.

À 32 ans, Charline Van Snick, toujours dans les clous, en moins de 52 kg, pour une participation au Masters qui qualifie les 36 meilleurs mondiaux de chaque catégorie – elle est actuellement 33e –, effectuera son grand retour à Jérusalem où elle affrontera l’Allemande Ballhaus (IJF 18) en entrée avant d’éventuellement retrouver l’Italienne Giuffrida (IJF 9), double médaillée olympique 2016 et 2021.

« Je me relève et j’avance »

« Clôturer l’année sur un tatami de compétition est déjà une victoire », a précisé la Liégeoise sur les réseaux sociaux. « Cette année a été difficile avec de graves problèmes de santé. Et comme dans le judo, je me relève et j’avance, droit vers l’objectif. Mon entraînement a été intense et ciblé. Je n’abandonnerai pas ce que j’ai commencé. »