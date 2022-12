Matthias Casse, jusqu’à l’obsession: l’Anversois est-il en train de devenir le meilleur judoka belge de l’histoire?

Il y a peu, on aurait trouvé l’idée saugrenue, presque un crime de lèse-majesté. Mais aujourd’hui, il n’y a plus trop de doute. Petit à petit, Matthias Casse est en train de se hisser au niveau atteint jadis par Robert Van de Walle et de se profiler comme le futur meilleur judoka belge de l’histoire. Un honneur qu’il tentera, cette semaine, d’un peu plus approcher lors du Masters dont l’édition 2022 aura lieu à Jérusalem.

« J’avais trois objectifs majeurs cette année : les Mondiaux, l’Euro et le Masters », dit-il. « J’ai terminé chaque fois deuxième des deux premières compétitions et je partirai logiquement avec de grosses ambitions lors de la troisième, d’autant qu’il y a pas mal de points à gagner en vue de la qualification pour les Jeux de Paris. »