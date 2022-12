Pour de nombreux joueurs du Standard, le match de Coupe face à l’Antwerp sonne comme un nouveau départ

Différentes options y ont été testées mais il a aussi permis à certains joueurs de parfaire leur adaptation, sachant que les aléas de la saison (blessure, suspensions sportives ou extra-sportives) ouvrent des portes ou confirment certains rôles. « Le résultat de ce mardi à l’Antwerp peut conditionner notre confiance avant vendredi à La Gantoise. J’ai parlé avec le coach », précise Merveille Bokadi. « Il me voit plus comme un défenseur, aussi bien à 5 derrière qu’à 4. Dans ce dernier, j’ai forcément moins de liberté pour monter. Mais je dois tout de même me tenir prêt si on a besoin de moi au milieu. »

Ronny Deila pense également à d’autres joueurs. « Un jeune comme Canak est entré dans le noyau mais il y a eu aussi les arrivées, parfois tardives, de Fossey, Davida ou encore Ohio. Une adaptation à un nouveau cadre prend parfois du temps. Pour eux, cette reprise est comme s’ils prenaient un nouveau départ, je les considère comme des renforts. »