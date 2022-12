FabCaro, nouveau scénariste des aventures des deux Gaulois: «Il faut se laisser porter par l’amour d’Astérix et Obélix»

Môssieur Astérix a fait deux fois le tour de la Terre en mettant ses albums bout à bout. Depuis 1959 après Jésus-Christ, l’irréductible Gaulois créé par Albert Uderzo et René Goscinny a vendu près de 395 millions d’exemplaires de ses aventures en 117 langues, dont celle de César. A Lutèce, une exposition Astérix et l’économie se penchera l’an prochain sur les secrets de cette potion magique de l’édition et les chaudrons qu’elle fait bouillir de sesterces. Entre-temps, Guillaume Canet aura bouclé L’Empire du milieu , un long-métrage au budget de 65 millions d’euros, où les héros gaulois volent au secours d’une impératrice. Pour réussir dans sa mission de séduction du marché chinois, Astérix et Obélix seront épaulés par une décurie de stars : Marion Cotillard (Cléopâtre), Angèle (Falbala), Orelsan (Titanix), Bigflo et Oli (Abdelmalix et Toufix), Philippe Katerine (Assurancetourix), M (Remix), Zlatan Ibrahimovic (Antivirus)…