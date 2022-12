La gestion du cas Nicolas Raskin, une affaire qui divise au Standard: «Satisfaire les deux parties était impossible...»

L’impasse des négociations entre le club liégeois et son international Espoirs Nicolas Raskin suscite des réactions diverses, partagées entre l’impression d’un grand gâchis pour un enfant du club et la compréhension pour la décision de la direction.

Pour la première fois cette saison, Ronny Deila doit composer un noyau sans la présence de Nicolas Raskin. Depuis samedi, le coach norvégien sait que cette absence est définitive, sauf un incroyable retournement de situation alors que Nicolas Raskin s’est dit ce lundi « déçu par la tournure des événements » (voir page 17). Après Selim Amallah fin septembre pour un motif similaire (pas d’accord sur une prolongation de contrat), le T1 des Rouches perd un second joueur de premier choix de son effectif à son corps défendant même s’il adhère totalement à la ligne directrice du club. Au moment de reprendre les compétitions domestiques, et juste avant le mercato hivernal, cette péripétie divise les opinions : si Nicolas Raskin n’a pas été tout le temps titulaire, il a été acteur des bons et des mauvais matches durant la première moitié de la phase classique.