Crise énergétique: une ville belge va donner à chaque ménage un bon d’achat

La ville de Vilvorde va donner à chaque famille un bon d’achat de 15 euros, utilisable dans certains établissements commerciaux ou de restauration. En agissant ainsi, la ville veut contribuer à atténuer la hausse du coût de la vie. Cette décision a été approuvée par le conseil municipal lundi soir, dans le cadre du budget pluriannuel.

En 2021, la ville avait déjà remis un bon d’une valeur de 15 euros à chaque famille. A l’époque, cette mesure était justifiée par les pertes de ventes dues à la crise sanitaire. Aujourd’hui, c’est la flambée des prix de l’énergie qui est à l’origine de cette aide. « A l’heure où les commerçants et les familles traversent une période très difficile, la ville doit en tirer le meilleur parti pour aider ses citoyens et ses commerçants », a déclaré le maire Hans Bonte (Vooruit).

Pour la ville, le bon d’achat représente une dépense de 265.000 euros. Le bon sera envoyé aux familles par courrier à la mi-janvier et pourra être utilisé dans tous les établissements de commerce et de restauration participants jusqu’au 30 juin 2023.

Vilvorde pourra permettre à tous les projets prévus, tels que la nouvelle salle de sport à Houtem, les investissements dans les pistes cyclables ou la construction ou la rénovation des écoles urbaines, de se réaliser comme prévu dans le budget pluriannuel, malgré la hausse des coûts énergétiques et salariaux. La ville débloquera également 152.000 euros pour fournir 30 euros à chaque élève de l’enseignement préscolaire et primaire pour des activités extrascolaires supplémentaires, telles que des sorties sportives ou culturelles.

« Grâce à des économies ciblées, comme l’extinction de l’éclairage public, à un soutien accru de la part d’autres autorités et à l’augmentation des recettes provenant des surtaxes sur l’impôt foncier et l’impôt des personnes physiques, toute l’équipe du collège et de l’administration a réussi à préparer un budget équilibré, qui laisse encore de la marge pour prendre des mesures visant à préserver l’avenir de notre ville » conclut Jo De Ro, échevin des finances.