Karim Benzema, ou le «Je t’aime moi non plus» des Bleus

Via ses réseaux sociaux, l’attaquant du Real Madrid a annoncé sa décision de renoncer à l’équipe de France, le jour de son 35e anniversaire. Au lendemain de la défaite des Bleus en finale face à l’Argentine.

La relation entre Karim Benzema et sa sélection a toujours été turbulente, rarement enrichissante pour les deux parties (une Ligue des Nations 2021 en commun). Sous le maillot national, malgré ses 37 buts en 97 matches, le natif de Bron n’a jamais vraiment réussi à reproduire ses prestations avec le Real Madrid. « J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin » : cette phrase, véhiculée par son compte twitter, souligne implicitement ce décalage de performances entre les « Bleus » et les « Blancos. »

Le hashtag, #nueve, rigoureusement en castillan, en espagnol si vous préférez, oriente sa priorité pour ses dernières années de carrière, déduction confortée par le fait qu’en équipe de France, il ne porte pas le « 9 », mais le « 19 ».