Il ne faut pas toujours désespérer du politique

Ce n’est pas parce que c’est difficile que c’est impossible. Le sens du devoir associé à celui de l’urgence peut avoir des résultats qu’on peut qualifier d’historiques, ou jugés en tout cas impensables ou inatteignables jusque-là. Il y a trop d’occasions de désespérer de la politique pour ne pas saisir ces moments où l’action de ceux et celles qui occupent le pouvoir domine la division, où la volonté prend le pas sur la procrastination et où les possibles supplantent les tabous et renversent les ukases.