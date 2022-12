Au Maroc, la famille de Panzeri récupérait «les produits»

Une série d’écoutes téléphoniques effectuées par la Sûreté de l’Etat, que « Le Soir » et « La Repubblica » ont pu consulter, donne une idée des questionnements du juge Claise concernant l’implication présumée de la famille proche de M. Panzeri.

Interpellées et assignées à résidence en Italie, l’épouse et la fille de Pier Antonio Panzeri passent en ce début de semaine devant un tribunal de Brescia, qui doit se prononcer sur la demande de remise à la Belgique. Dolores Colleoni, la femme de M. Panzeri, a été entendue lundi, sa fille Silvia passe à son tour ce mardi. Les juges ont accepté la remise de Mme Colleoni à la justice belge, bien que ses avocats aient nié toute infraction dans le chef de leur cliente et indiqué qu’elle ne savait rien des agissements de son époux. Idem pour sa fille.

