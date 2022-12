Les aveux partiels d’Eva Kaili, les lourdes accusations de Panzeri contre Tarabella

Détenue depuis le 9 décembre dans la section femmes de la prison de Haren, l’ex-vice-présidente (S&D) du Parlement européen, la Grecque Eva Kaili, comparaîtra jeudi 22 décembre devant la chambre du conseil. A charge pour celle-ci de décider d’un maintien de sa détention ou d’une libération, avec ou sans conditions.

Si, confronté aux enquêteurs puis au juge d’instruction, le partenaire de Mme Kaili, Francesco Giorgi, a admis avoir fait partie d’une organisation utilisée à la fois par le Maroc et par le Qatar dans le but d’ingérer dans les affaires européennes, l’eurodéputée a également fait des aveux partiels, ressort-il de documents consultés par Le Soir et La Repubblica.