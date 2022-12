Météo: douceur et pluie à venir, les prévisions région par région

La journée de mardi verra une zone de pluie se déplacer lentement dans l’intérieur des terres, du nord-ouest vers le sud-est. Le temps sera donc très nuageux à couvert avec des pluies régulières, parfois intenses, annonce l’IRM.

En revanche, il y aura moins de pluie dans le sud-est et le temps restera sec pendant une longue période dans l’extrême sud du pays. Les maxima seront compris entre 7 et 11ºC. Le vent sera modéré à assez fort du sud à sud-ouest avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h.

En soirée, on prévoit des pluies parfois encore intenses. Celles-ci se déplaceront progressivement vers l’est. Les minima, durant la nuit, seront assez homogènes et compris entre 5 et 7ºC. Le temps devrait redevenir plus sec mercredi, avec un vent modéré de sud-ouest et un mercure affichant de 6 à 10ºC.

Demain mercredi, la zone de pluie quittera le pays par l’est dans la matinée, et le temps sera donc souvent sec dans la plupart des régions mais très nuageux. Cependant, une averse sera possible dans la région côtière et également en Ardenne. En soirée, une autre zone de pluie atteindra le pays à partir de la France. Sous un vent modéré de sud-ouest, il fera 6 à 10 degrés.

Jeudi, une zone de pluie traversera le pays d’ouest en est, probablement en matinée. Dans l’après-midi, le temps deviendra un peu plus sec. Les maxima varieront de 8 à 12 degrés, sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest.