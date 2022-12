Diffusions d’images pédopornographiques: le dessinateur Bastien Vivès visé par une plainte L’auteur Bastien Vivès est au cœur d’une polémique, après que sa venue au Festival d’Angoulème a été annulée. Accusé de promouvoir l’inceste et la pédocriminalité, une association de défense des mineurs a porté plainte à son encontre.

Par la rédaction Publié le 20/12/2022 à 07:30 Temps de lecture: 3 min

Le monde de la BD était secoué mardi dernier par une vive polémique autour des honneurs réservés au Festival d’Angoulême fin janvier 2023 au dessinateur vedette Bastien Vivès, accusé de promouvoir l’inceste et la pédocriminalité.

Selon le média français RMC, une plainte a été déposée ce mardi à l’encontre du dessinateur de BD. L’association Innocence en danger, IED, a déposé plainte contre Bastien Vivès, ainsi que Glénat et les Requins Marteaux, ses éditeurs, pour diffusion d’images pédopornographiques.

Trois délits sont ciblés ici : « diffusion d’images pédopornographiques, incitation à la commission d’agressions sexuelles sur mineurs et diffusion à un mineur de messages violents », indique le média. Viols d’enfants, intimité exposée, agressions sexuelles : pour l’association, ces planches montrent des « mineurs abusés ou exhibant leur intimité ». Ces représentations s’apparenteraient à des représentations pédopornographiques, qui tombent sous le coup de la loi et sont passibles de 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende.

Selon RMC, l’association IED estime que les BD de Vivès, par leur banalisation des abus sexuels sur mineurs sont aussi « une provocation à la commission d’abus sexuels sur mineurs pour des personnes fragiles qui pourraient penser que de telles relations sont la norme », un délit également passible de 5 ans de prison et 45.000 euros d’amende. L’association s’appuie sur les déclarations de l’auteur, pour montrer « qu’il banalise des crimes et délits de nature sexuelle commis sur des enfants ».

Retour sur la polémique

En cause : plusieurs titres qui mettent en scène des mineurs face au sexe, avec des schémas souvent incestueux et des déclarations polémiques sur ce sujet. « Les Melons de la colère » en 2011, ainsi que « La Décharge mentale » et « Petit Paul » en 2018 montrent des relations sexuelles entre mineurs et majeurs. Face à des accusations de pédopornographie, Cultura et Gibert Joseph avaient cessé de vendre « Petit Paul ».

« Aussi obscène et provocatrice qu’on puisse la considérer, cette œuvre de fiction n’a jamais pour vocation de dédramatiser, favoriser ou légitimer l’abus de mineur de quelque manière que ce soit », s’étaient défendues les éditions Glénat en 2018.

Appel au cyberharcèlement sous pseudonyme

Une pétition en ligne, dénonçant « la banalisation et l’apologie de l’inceste et de la pédocriminalité » et exigeant la déprogrammation de l’exposition, avait recueilli 92.000 signatures mardi soir. Elle a été lancée par Arnaud Gallais, fondateur du mouvement BeBrave France qui milite contre l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.

Outre certaines BD, les détracteurs de Bastien Vivès ont relevé d’anciennes prises de position. « L’inceste, moi ça m’excite à mort », lançait-il dans un entretien avec le magazine Madmoizelle en 2017. Pour ses défenseurs, il est évident qu’il plaisantait.

Il ne riait pas en revanche quand il s’en prenait violemment, caché derrière un pseudonyme sur Facebook, à une autre autrice de BD, Emma, révélée en 2017 avec la publication d’une série de dessins féministes qui avait popularisé le concept de charge mentale.

« Message niveau 2 ans d’âge mental », « ne sait pas dessiner », et appels à la violence sur les enfants de la dessinatrice… Lundi, Emma republiait ces messages vieux de cinq ans, et qualifiait Bastien Vivès d’auteur de plusieurs « BD pédopornographiques ».

Bastien Vivès a présenté jeudi des excuses pour ses propos les plus virulents.