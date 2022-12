Bruxelles: la nouvelle taxe qui vise les cohabitations

Lundi soir, le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert à une nouvelle taxe communale qui vise le phénomène de la cohabitation.

Dans le cas de la cohabitation, les bâtiments sont divisés en grands espaces communs (tels que le salon, la cuisine, les espaces de travail, etc.) et en luxueuses chambres privées, qui sont ensuite louées à des prix élevés. Désormais, les propriétaires devront payer une taxe de 1 520 euros par chambre et par an.

La taxe ne s'applique pas aux personnes qui vivent ensemble et qui souscrivent ensemble un contrat de location, comme c'est le cas pour les étudiants ou les jeunes, par exemple.