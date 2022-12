Daniel Zimmermann: des variations enthousiasmantes

Label Bleu

Un autre album autour de Gainsbourg ? Oui. Et totalement différent de celui du BJO avec Camille Bertault. Moins big band jazz, plus jazz-rock. Avec cependant, là aussi, des reprises de hits comme Bonnie and Clyde, Ballade de Melody Nelson, New York – USA, Comic Strip. Mais aussi des chansons moins célèbres, comme Les amours perdues, Machins choses, Chez les yé-yé, La noyée. En tout neuf morceaux arrangés par le tromboniste français Daniel Zimmermann, avec Julien Charlet à la batterie, Jérôme Regard à la basse, Pierre Durant à la guitare et Erik Truffaz à la trompette sur trois morceaux. Ces variations sur la musique de Serge Gainsbourg sont enthousiasmantes et le trombone de Zimmerman sonne bien joyeusement.