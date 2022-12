Le BJO jongle avec Gainsbourg

BJO Records

Des chansons formidables, une voix espiègle, un big band habité, des arrangements splendides, un album généreux de 73 minutes. On est gâtés ! Un nouvel opus du Brussels Jazz Orchestra est toujours un événement. Celui-ci peut-être encore davantage que les autres. Parce que c’est Gainsbourg, parce que c’est Camille Bertault, parce que les arrangements atteignent le nirvana du somptueux. Ecouter ces versions de Couleur Café, L’eau à la bouche, Les Goémons, Elisa est un ravissement. On applaudit intensément le BJO et Camille, ces saltimbanques qui jonglent si savoureusement avec Gainsbourg.

