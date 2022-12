Scylla: une fenêtre dans l’éphémère

Il n’est pas le plus hype dans un game où l’on peut le devenir très vite et ne plus l’être tout aussi rapidement, mais n’empêche : Scylla y joue sa partition avec talent, s’est trouvé un vrai public, se veut constamment en recherche – voyez ses deux albums Pleine lune avec le pianiste Sofiane Pamart – et allie à une voix reconnaissable entre toutes une plume aussi habile dans l’introspection qu’à susciter des images marquantes (« BX vibes » et « BX vice »).